Çanakkale'de kayıp diye aranan kadın, köy evinde bulundu - Son Dakika
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Çanakkale'de kayıp diye aranan kadın, köy evinde bulundu

10.06.2022 09:14
Çanakkale'de kayıp diye aranan kadın, köy evinde bulundu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kaybolan İlknur Kuloğlu (41), jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda, köy içinde bir evde sağ olarak bulundu.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kaybolan İlknur Kuloğlu (41), jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda, köy içinde bir evde sağ olarak bulundu. Köy muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu'nu (51) ise arama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesine Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu ile boşanma aşamasında olduğu eşi İlknur Kuloğlu en son 8 Haziran saat 01.30 sıralarında Çan ilçe merkezindeki evlerinden çıkarken görüldü. Daha sonrasında ikiliden bir daha haber alınamaması üzerine yakınları tarafından durum 112 hattına bildirildi. 8 Haziran sabah saat 08.00'den itibaren başlayan muhtar ve eşini arama çalışmaları başlatılmıştı.

Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri tarafından aralıksız devam eden arama çalışmaları sonucunda saat 03.00 sularında kayıp olan İlknur Kuloğlu Şerbetli köyünde bir evde sağ olarak bulundu. Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu'nu arama çalışmaları ise devam ediyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de kayıp diye aranan kadın, köy evinde bulundu
Çanakkale'de kayıp diye aranan kadın, köy evinde bulundu
Çanakkale'de kayıp diye aranan kadın, köy evinde bulundu

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Jandarma, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de kayıp diye aranan kadın, köy evinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de kayıp diye aranan kadın, köy evinde bulundu - Son Dakika
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