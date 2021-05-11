Çanakkale'de, 12 gündür kayıp kadının cansız bedeni bulundu - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde 28 Nisan'dan bu yana kayıp olan zihinsel engelli Cemile Arslan'ın (61) cansız bedenine ulaşıldı.

Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde 28 Nisan tarihinde kaybolduktan sonra jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranmaya başlanan zihinsel engelli, evli ve 4 çocuk annesi Cemile Arslan ölü olarak bulundu. Bugün akşam saatlerinde Ezine'ye bağlı Sarpdere köyü kırsalı Yörükkonağı mevkiinde bulunan tarlasındaki hayvanlarının yanına giden Arasanlı Köyü Muhtarı Ersin Ergin, tarlasında bir kadın cesedi buldu. Ergin, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri cesedin Ezine'nin Kayacık köyünde kaybolan ve 12 gündür aranan Cemile Arslan'a ait olduğunu tespit etti.Arslan'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelemesinin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cemile Arslan'ın kesin ölüm nedenini belirlemek için cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.