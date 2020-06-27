Çanakkale'de kayıp kişinin cansız bedeni dere yatağında bulundu - Son Dakika

Ailesinin kayıp başvurusunun ardından Cürooğlu'nun bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Alakeçi köyünde yaşayan evli ve bir çocuk babası Ergün Cüraoğlu (47) önceki gün kayboldu.

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