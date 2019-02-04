Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kayıp Olduğu Öne Sürülen 4 Çocuk, 200 Kişilik Ekiple Aranıyor (2)

Çanakkale'de Kayıp Olduğu Öne Sürülen 4 Çocuk, 200 Kişilik Ekiple Aranıyor (2)

1 saat önce

KAYIP MEHMET'İN BABASI: O AKŞAM DOĞUM GÜNÜ İÇİN EVDEN ÇIKTIÇanakkale'nin Ezine ilçesinde geçen cumartesi gecesi derede suya kapıldığı iddia edilen otomobilde bulunduğu sanılan çocuklardan lise 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın'ın (16) babası Himmet Yalçın, oğlunun şehir merkezinde...

Çanakkale'de Kayıp Olduğu Öne Sürülen 4 Çocuk, 200 Kişilik Ekiple Aranıyor (2), System.String[]
KAYIP MEHMET'İN BABASI: O AKŞAM DOĞUM GÜNÜ İÇİN EVDEN ÇIKTI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde geçen cumartesi gecesi derede suya kapıldığı iddia edilen otomobilde bulunduğu sanılan çocuklardan lise 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın'ın (16) babası Himmet Yalçın, oğlunun şehir merkezinde okuduğunu tatil için geldiğinde arkadaşları ile o akşam doğum gününe katılmak için dışarı çıkmak istediğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarını takip eden Himmet Yalçın, oğlu ile kayıp olduğu gün hiç görüşmediklerini belirterek, "Cumartesi günü akşam oğlum evden doğum gününe gideceğini söyleyerek çıktı. Kayıp olduğu gün beni aramadı. 22.30'da kahveye benim yanıma geleceğini söyledi. Kahveye gelmedi, 23.00 gibi eve gittim oğlum yoktu. Oğlum pek dışarı çıkmazdı. Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi'nde eğitim görüyor. '15 günde bir geleceğim bu akşam dışarı çıkayım' baba dedi. Çıkmamasını söyledim ama çıkmış. Bekliyoruz, şu an yok" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:34 Kaynak: DHA

Çanakkale, 3. Sayfa
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