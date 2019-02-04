Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kayıp Olduğu Öne Sürülen 4 Çocuk, 200 Kişilik Ekiple Aranıyor (4) Havadan

Çanakkale'de Kayıp Olduğu Öne Sürülen 4 Çocuk, 200 Kişilik Ekiple Aranıyor (4) Havadan

1 saat önce

KAYIP BATUHAN'IN BABASI: İNŞALLAH BULUNUREzine'de geçen cumartesi gecesi, derede sulara kapıldığı iddia edilen otomobilde bulunduğu değerlendirilen çocuklardan lise 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl'ın babası Aydın Kızıl, arama kurtarma çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldi.

Çanakkale'de Kayıp Olduğu Öne Sürülen 4 Çocuk, 200 Kişilik Ekiple Aranıyor (4) Havadan, System.String[]
KAYIP BATUHAN'IN BABASI: İNŞALLAH BULUNUR

Ezine'de geçen cumartesi gecesi, derede sulara kapıldığı iddia edilen otomobilde bulunduğu değerlendirilen çocuklardan lise 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl'ın babası Aydın Kızıl, arama kurtarma çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldi. Aydın Kızıl, oğlunun doğum günü kutlamasına gitmek için annesinden izin alarak dışarı çıktığını belirterek, "Ondan sonra başına bunlar gelmiş. Olaydan bir saat sonra itfaiye, ambulanslar geçince; kayıp Ferhat diye bir arkadaşı var diye, bizimki de Ferhat'la samimi diye hemen aradım. Telefonuna ulaşılamıyordu. Koştuk geldik buralara, arama çalışmaları devam ediyor. İnşallah bulunur" dedi.

Ezine'de, iddiaya göre, 2 Şubat Cumartesi gecesi dereye düşerek suya kapılan otomobilde oldukları ileri sürülen çocuklardan Ferhat Çil (16) ve Batuhan Kızıl'ın (16) Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf, Barış Kurt'un (16) Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf, Mehmet Yalçın'ın da Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Arama kurtarma çalışmalarının 3'üncü gününde, 200 kişilik ekibin bölgedeki faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:01 Kaynak: DHA

Aydın, Güncel
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