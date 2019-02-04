Çanakkale'de Kayıp Olduğu Öne Sürülen 4 Çocuk, 200 Kişilik Ekiple Aranıyor (8)

OTOMOBİL BULUNDUEzine'de, iddiya göre, dereye düşerek suya kapılan otomobilde oldukları ileri sürülen 4 çocuk için arama kurtarma çalışmaları sürerken, yeni gelişme yaşandı.

OTOMOBİL BULUNDU



Ezine'de, iddiya göre, dereye düşerek suya kapılan otomobilde oldukları ileri sürülen 4 çocuk için arama kurtarma çalışmaları sürerken, yeni gelişme yaşandı. Bugün saat 15.00 sıralarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne ait metal dedektörle yapılan yüzey taraması sonucunda otomobilin yeri tespit edildi. Ardından dalgıçlar dalış yaparak, aracın bulunduğu yeri netleştirdi.



Kayıp olan liseli arkadaşların araç içinde olup olmadıklarının dalgıçlar tarafından yapılacak detaylı inceleme sonrası ortaya çıkacağı belirtildi.

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