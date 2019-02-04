Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kayıp Olduğu Öne Sürülen 4 Çocuk, 200 Kişilik Ekiple Aranıyor (8)

Çanakkale'de Kayıp Olduğu Öne Sürülen 4 Çocuk, 200 Kişilik Ekiple Aranıyor (8)

20 dakika önce

OTOMOBİL BULUNDUEzine'de, iddiya göre, dereye düşerek suya kapılan otomobilde oldukları ileri sürülen 4 çocuk için arama kurtarma çalışmaları sürerken, yeni gelişme yaşandı.

Çanakkale'de Kayıp Olduğu Öne Sürülen 4 Çocuk, 200 Kişilik Ekiple Aranıyor (8), System.String[]
OTOMOBİL BULUNDU

Ezine'de, iddiya göre, dereye düşerek suya kapılan otomobilde oldukları ileri sürülen 4 çocuk için arama kurtarma çalışmaları sürerken, yeni gelişme yaşandı. Bugün saat 15.00 sıralarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne ait metal dedektörle yapılan yüzey taraması sonucunda otomobilin yeri tespit edildi. Ardından dalgıçlar dalış yaparak, aracın bulunduğu yeri netleştirdi.

Kayıp olan liseli arkadaşların araç içinde olup olmadıklarının dalgıçlar tarafından yapılacak detaylı inceleme sonrası ortaya çıkacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:37 Kaynak: DHA

Ezine, Güncel
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