Çanakkale'de kayıp şahıs ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de kayıp şahıs ölü bulundu - Son Dakika

Çanakkale'de kayıp şahıs ölü bulundu

13 dakika önce

Çanakkale'de geçtiğimiz Cuma gününden beri kayıp olan Mehmet Armağan Birgil (69), telefonundan son sinyal alınan ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Çanakkale'de kayıp şahıs ölü bulundu, System.String[]

Çanakkale'de geçtiğimiz Cuma gününden beri kayıp olan Mehmet Armağan Birgil (69), telefonundan son sinyal alınan ormanlık alanda ölü olarak bulundu.


Çanakkale'nin Kepez beldesinde Mehmet Armağan Birgil'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Gidebileceği yerlerde arama yapan polis ekipleri, şahsa ulaşamayınca telekomünikasyon şirketlerinden yardım aldı. Birgil'in telefonundaki son baz sinyalini Hava Radar ve Mevzi Komutanlığı bölgesinde bulan polis ekipleri, jandarma ve AFAD ekiplerinde de yardım alarak bölgedeki ormanlık alanda arama çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde Birgil'in cansız bedeni Hava Radar ve Mevzi Komutanlığı Atış Sahası mevkiinde bulundu. Talihsiz adamın cesedi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirilirken, aynı zamanda da şeker hastası olduğu belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eğlence merkezinde çalışan eşini öldüren adama haksız tahrik indirimi uygulandı
Kadir'in ölümüne neden olduğu Özgür'ün babası: Kopuk bir aile olmasaydık, böyle olmazdı Pistten çıkan uçak soruşturması; kabin memurları şikayetçi olmadı Suriye'de gündeme damga vuran fotoğraf karesinin hikayesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
12:57 Bilyoner Winterfest 16 saat aralıksız müzik ile sona erdi
12:11 Bursa'da nostalji rüzgarı
11:41 Hasan Kaçan, İBB'den 187 bin TL aldı mı? Kaçan'dan ilk açıklama
11:41 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya hakkında flaş iddia!
11:41 Giselle Tavilson'u bakın kime benzettiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 13:29:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de kayıp şahıs ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]