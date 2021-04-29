ÇANAKKALE - Kayıp zihinsel engelli kadını arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

ÇANAKKALE - Kayıp zihinsel engelli kadını arama çalışmaları devam ediyor

29.04.2021 16:23

Çanakkale'de kayıp zihinsel engelli kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'de kayıp zihinsel engelli kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Ezine ilçesinde kaybolan zihinsel engelli evli 4 çocuk annesi Cemile Arslan'ı (61) arama çalışmaları ikinci gününde sürüyor.

Arslan'ın kayıp ihbarı alındıktan sonra Jandarma tarafından başlatılan ve AKUT ve AFAD ile iz takip köpeği "Roka" nın da katıldığı ve köylülerinde destek verdiği çalışmalara gece geç saatlere kadar devam edildi.

Gece saat 03.00'te ara verilen çalışmalara bugün sabah günün ağarmasıyla birlikte tekrar başlandı. Jandarma, AKUT, AFAD, İz takip köpeği Roka ve köylülerin yer aldığı arama ekipleri bir kaç alanda devam edildi.

Kayıp Cemile Arslan'ın son görüldüğü yerlerde görgü tanıklarının ifadelerine göre şekillenen arama çalışmaları geniş bir alanda drone yardımıyla da devam ettiriliyor.

Kayacık Köyü Muhtarı Ali Can, AA muhabirine, dün öğleden sonra 14.00 sularında kendisine kayıp haberinin bölgede bulunan rüzgar güllerinde

çalışan güvenlikçinin bölgede zihinsel engelli bir bayanın dolaştığı bilgisini verildiğini söyledi.

Bunun üzerine durumu eşine bildirdiğini anlatan Can, "İkimiz bir süre bölgede arama yaptık son görülen alanda. Daha sonra durumu hemen jandarmaya ilettik. Sağ olsunlar kıs zamanda köye gelindi. AKUT, AFAD, köylüler ve iz takip köpeği ile başlatılan çalışmalar gece yarısı 02.30'a kadar devam etti" dedi.

Kayıp Arslan'ın çok uzağa gidemeyeceğini tahmin ettiklerini belirten Muhtar Can, "Dün en son kendisini gören kişilerin yer gösterimi ile nerelere gidebileceğini tahmin ederek arama çalışmaları bu gün o yerlerde yoğunlaştırıldı. İnşallah en kısa zamanda vatandaşımızı sağ salim buluruz." diye konuştu.

ÇANAKKALE - Kayıp zihinsel engelli kadını arama çalışmaları devam ediyor
ÇANAKKALE - Kayıp zihinsel engelli kadını arama çalışmaları devam ediyor
ÇANAKKALE - Kayıp zihinsel engelli kadını arama çalışmaları devam ediyor
ÇANAKKALE - Kayıp zihinsel engelli kadını arama çalışmaları devam ediyor

Çanakkale, Jandarma, Engelli, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Kayıp zihinsel engelli kadını arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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