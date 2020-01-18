Çanakkale'de kaza: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de kaza: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Çanakkale'de kaza: 3 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Çanakkale'de meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çanakkale'de kaza: 3 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Çanakkale'de meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Kaza dün gece 22.30 sıralarında Keşan- Gelibolu kara yolu Dörtyol kavşağında meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan yönüne giden Mert Gümüş'ün sürdüğü 22 FU 11 plakalı otomobil, Erden Tezcan'ın kontrolündeki 17 ET 283 plakalı araç ile çarpıştı. 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Araçlar hurdaya döndü. Araç sürücüsü olan eski basın çalışanı Erden Tezcan olay yerinde hayatını kaybetti. Tezcan'ın otomobilinde bulunan Hüma Acar Tezcan ve oğlu Buray Tezcan ile diğer aracın sürücüsü Mert Gümüş ve yanındaki Güven Balcı ise yaralı olarak bölgedeki hastanelere sevk edildi.


İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Aracına sıkışan şoför Mert Gümüş, uzun uğraşlar sonucu otomobilden çıkarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Mert Gümüş ve Güven Balcı kurtarılamadı. Ağır yaralı olan diğer kazazedeler Hüma Acar Tezcan ve oğlu Buray Tezcan ise Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye karşıtı olan General Hafter'in sözcüsü, Türkiye'yi tehdit etti: Türk askerinin sonu gelecek
Son dakika: ABD merkezli Politico için makale yazan Erdoğan, Avrupa'yı uyardı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DSP'ye taziye mesajı Erdoğan'dan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler! Su ve süt üzerinden vurdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 18:26:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de kaza: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]