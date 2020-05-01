Çanakkale'de kaza anı mobese kamerasına yansıdı - Son Dakika

Çanakkale'de kaza anı mobese kamerasına yansıdı

Çanakkale kent merkezinde meydana gelen trafik kazası anı mobese kamerasına yansıdı.

Çanakkale kent merkezinde meydana gelen trafik kazası anı mobese kamerasına yansıdı.

Kaza, Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi İbrahim Bodur Lisesi kavşağında meydana geldi. Hızlı bir şekilde seyir halinde Kepez belde istikametine ilerleyen araç sürücüsü, park halindeyken sinyal vererek yola çıkan araca çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. O anlar ise mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü yayınladığı görüntülerin sonunda sürücü ve yayalara 'Trafik kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' mesajıyla dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor. - ÇANAKKALE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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