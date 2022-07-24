Çanakkale'de kaza sonrası çıkan yangın kontrol altında - Son Dakika
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Çanakkale'de kaza sonrası çıkan yangın kontrol altında

24.07.2022 16:23
Çanakkale'de kaza sonrası çıkan yangın kontrol altında

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Öğretmenin Yeri mevkiinde Evren Obir (35) idaresindeki 10 AFY 748 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ormanlık alana girdi. Kazada, sürücü ile eşi Özlem Obir (32) ve 3 yaşındaki oğlu Ediz yaralanarak Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında aracın motor bölümünde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerine gelerek yangına müdahale etmeye başladı. Yangına, havadan 2 helikopter, karadan ise 1 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 5 hizmet aracı, 2 treyler, 1 belediye itfaiyesi ve 70 personel ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. - ÇANAKKALE

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Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor Çanakkale'de kaza yapan araç orman yangınına neden oldu Çanakkale'de kaza yapan araç orman yangınına neden oldu
Kaynak: İHA

Çanakkale, Evren, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de kaza sonrası çıkan yangın kontrol altında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de kaza sonrası çıkan yangın kontrol altında - Son Dakika
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