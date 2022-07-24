Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

24.07.2022 15:51
Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilde kaza sonrası başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilde kaza sonrası başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Evren Obir (35) idaresindeki 10 AFY 748 plakalı otomobil, Ayvacık girişindeki Çamlık mevkisinde kontrolde çıkarak ormanlık alana girdi.

Kazada, sürücü ile eşi Özlem Obir (32) ve 3 yaşındaki oğlu Ediz yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası aracın motor bölümünde başlayan yangın ise rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sirayet etti.

Yangına 2 helikopterle havadan, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, iş makineleri, çevre belediye itfaiyeleri ve 70 personelle karadan müdahale ediliyor.

Öte yandan, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker de yangın bölgesine gelerek çalışmaları inceleyip ekiplerden bilgi aldı.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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