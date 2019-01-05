Çanakkale'de Kedinin İşkenceyle Öldürüldüğü İddiası
58 dakika önce İlandır
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, patileri kesilmiş ve yakılarak öldürülmüş kedi bulundu.
Çanakkale
'nin Lapseki
ilçesinde, patileri kesilmiş ve yakılarak öldürülmüş kedi bulundu.
İlçeye bağlı Dalyan Mahallesi'nde boş arazide patileri kesilmiş ve yakılmış kedi görenler durumu polis ekipleri ile Lapseki ve Çardak
Hayvanları Koruma Derneğine bildirildi.
Yapılan incelemede kedinin bir gün önce telef olduğu tespit edildi.
Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneği, yaptığı yazılı açıklamada vahşeti kınadı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:34 Kaynak: AA
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