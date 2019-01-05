Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kedinin İşkenceyle Öldürüldüğü İddiası

Çanakkale'de Kedinin İşkenceyle Öldürüldüğü İddiası

58 dakika önce İlandır

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, patileri kesilmiş ve yakılarak öldürülmüş kedi bulundu.

Çanakkale'de Kedinin İşkenceyle Öldürüldüğü İddiası, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, patileri kesilmiş ve yakılarak öldürülmüş kedi bulundu.

İlçeye bağlı Dalyan Mahallesi'nde boş arazide patileri kesilmiş ve yakılmış kedi görenler durumu polis ekipleri ile Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneğine bildirildi.

Yapılan incelemede kedinin bir gün önce telef olduğu tespit edildi.

Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneği, yaptığı yazılı açıklamada vahşeti kınadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:34 Kaynak: AA

Çardak, Lapseki, Çanakkale, Güncel
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