Son dakika haberleri! Çanakkale'de kendini polis olarak tanıttığı kişinin döviz ve altınlarını alan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Çanakkale'de bir kişiyi döviz ve altınlarını alarak dolandırdığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.

Cevatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden M.U'yu (76) telefonla arayan Suriye uyruklu Y.F. (39), kendisini polis olarak tanıttı.

Y.F, M.U'dan kimlik bilgilerinin çalındığını söyleyip yeni kimlik çıkarabilmesi için ziynet eşyasını vermesini istedi.

Telefondaki kişinin polis olduğuna inanan M.U, 34 bin 305 avro ile 35 bin 800 lira değerindeki ziynet eşyasını evine gelen Y.F'ye teslim ettikten sonra dolandırıldığını anlayıp polise durumu bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Çalışmalar sonucunda İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yakalanan Y.F, Çanakkale'ye getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.