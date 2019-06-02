Çanakkale'de kilometrelerce uzayan bayram tatili kuyruğu
54 dakika önce
9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı tatilini farklı yerlerde geçirecek olan vatandaşlar; Eceabat, Kilitbahir ve Gelibolu feribot iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:15 Kaynak: İHA
9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı
tatilini farklı yerlerde geçirecek olan vatandaşlar; Eceabat
, Kilitbahir
ve Gelibolu
feribot iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Genellikle Trakya Bölgesi
ve İstanbul
'dan yola çıkan tatilcilerin feribot iskelelerindeki bekleyişi sürüyor. İki kilometreye kadar çıkan araç kuyruğu, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Gelibolu- Lapseki
, Gelibolu- Çardak
, Eceabat- Çanakkale
ve Kilitbahir-Çanakkale feribot hatlarında büyük yoğunluk görülüyor. Çanakkale Boğazı
ve adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.; Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Bozcaada- Geyikli
hattında 2, Lapseki-Gelibolu hattında 5 gemiyle hizmet veriyor. - ÇANAKKALE
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