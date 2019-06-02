Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de kilometrelerce uzayan bayram tatili kuyruğu
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Çanakkale'de kilometrelerce uzayan bayram tatili kuyruğu

54 dakika önce

9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı tatilini farklı yerlerde geçirecek olan vatandaşlar; Eceabat, Kilitbahir ve Gelibolu feribot iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Çanakkale'de kilometrelerce uzayan bayram tatili kuyruğu, System.String[]
9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı tatilini farklı yerlerde geçirecek olan vatandaşlar; Eceabat, Kilitbahir ve Gelibolu feribot iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Genellikle Trakya Bölgesi ve İstanbul'dan yola çıkan tatilcilerin feribot iskelelerindeki bekleyişi sürüyor. İki kilometreye kadar çıkan araç kuyruğu, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Gelibolu- Lapseki, Gelibolu- Çardak, Eceabat- Çanakkale ve Kilitbahir-Çanakkale feribot hatlarında büyük yoğunluk görülüyor.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.; Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Bozcaada- Geyikli hattında 2, Lapseki-Gelibolu hattında 5 gemiyle hizmet veriyor. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:15 Kaynak: İHA
Kilitbahir, Eceabat, Gelibolu, Çanakkale, Güncel
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