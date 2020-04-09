Çanakkale'de kimlik ve maske kontrolü yapıldı - Son Dakika

Çanakkale'de kimlik ve maske kontrolü yapıldı

ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik polis ve zabıta ekipleri tarafından kimlik ve maske kontrolü yapıldı. Çin'in Vuhan kentinde oraya çıkan koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin Valiliğine gönderilen genelgeyle 20 yaş altı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Tedbirler kapsamında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ile Çanakkale Belediyesi Zabıta ekiplerince, Çarşı Caddesi üzerinde kimlik ve maske kontrolü yapıldı. Öte yandan ekipler, Çarşı Caddesi'nde bulunan bankalarda sıraya giren vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.