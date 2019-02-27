Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kış Mevsiminde İncir Ağacı Meyve Verdi

Çanakkale'de Kış Mevsiminde İncir Ağacı Meyve Verdi

2 saat önce

Çanakkale'de kış ortasında yapraksız incir ağacının meyve vermesi vatandaşları şaşırttı.

Çanakkale'de Kış Mevsiminde İncir Ağacı Meyve Verdi, System.String[]
Çanakkale'de kış ortasında yapraksız incir ağacının meyve vermesi vatandaşları şaşırttı.

Çanakkale kordon boyundaki belediye yat limanı girişinde kayalıklarda bulunan incir ağacının kış ortasında yaprak açmadan meyve verdiğini gören vatandaşlar şaşırdı.

Çan ilçesinden hafta sonu ziyaret için Çanakkale'ye gezmeye geldiğini söyleyen Cahit Tuna, "Çanakkale Yat Limanı girişindeki kayalıklarda incir ağaçları meyve vermiş. Gerçekten bu mevsimde bunu görmek enteresan" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:38 Kaynak: İHA

Çanakkale, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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