Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatte evin bahçesindeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kısıtlama saatinde İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evin bahçesine giren 2 kişi, yaklaşık 7 bin lira değerindeki motosikleti çalarak uzaklaştı.
Motosikletinin yerinde olmadığını fark eden H.T'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, parmak izi incelemesi yaparak güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.
Kamera kayıtlarında 2 şüphelinin çevrede kimsenin bulunmadığından emin olduktan sonra motosikleti çalıp uzaklaştığı görülüyor.
Polisin, zanlıları yakalamak amacıyla başlattığı çalışma sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de kısıtlama saatindeki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi - Son Dakika