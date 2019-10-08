Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de kız alıp verme kavgası: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de kız alıp verme kavgası: 1 ölü

Çanakkale'de kız alıp verme kavgası: 1 ölü

52 dakika önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kız alıp verme meselesi sebebiyle aralarında tartışma çıkan iki akraba arasındaki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'de kız alıp verme kavgası: 1 ölü, System.String[]

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kız alıp verme meselesi sebebiyle aralarında tartışma çıkan iki akraba arasındaki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.


Evreşe beldesinde dün saat 21: 50'de yaşanan olayda, 36 yaşındaki S.S., akrabası olan 34 yaşındaki B.S. ile bir kız alıp verme konusu sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve S.S., elindeki av tüfeğiyle B.S.'ye ateş ederek ağır yaraladı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keşan Devlet Hastanesine sevk edilen yaralı kurtarılamadı. Olay sonrası zanlı S.S. elindeki silahla beraber yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetle alakalı tahkikat sürüyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gelibolu, Evreşe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bella Thorne, kız arkadaşıyla birlikte yatakta üstsüz poz verdi
Makyaj malzemesi sandığı yapıştırıcıyla gözlerini yapıştırdı Feci olay! Talihsiz adam ayağını kaptırdığı çapa makinesiyle hastaneye kaldırıldı Otomobiliyle köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 12:38:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de kız alıp verme kavgası: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]