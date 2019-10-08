Çanakkale'de kız alıp verme kavgası: 1 ölü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kız alıp verme meselesi sebebiyle aralarında tartışma çıkan iki akraba arasındaki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.



Evreşe beldesinde dün saat 21: 50'de yaşanan olayda, 36 yaşındaki S.S., akrabası olan 34 yaşındaki B.S. ile bir kız alıp verme konusu sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve S.S., elindeki av tüfeğiyle B.S.'ye ateş ederek ağır yaraladı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keşan Devlet Hastanesine sevk edilen yaralı kurtarılamadı. Olay sonrası zanlı S.S. elindeki silahla beraber yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetle alakalı tahkikat sürüyor. - ÇANAKKALE