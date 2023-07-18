Çanakkale'de Kızılkeçili Köyü yakınlarında orman yangına müdahele devam ediyor

Çanakkale'de geçtiğimiz gün ormanlık alanda çıkan yangın aradan geçen 30 saati aşkın sürede kontrol altına alınamadı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, riskli görülen yerleşim yerleri boşaltıldı.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü yakınlarında geçtiğimiz gün saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına gece saatlerinde de havadan ve karadan müdahaleyle devam ediliyor. Gün boyunca rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına gece de ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.

ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

30 saati aşkın süredir devam eden yangına karadan 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personel ile müdahale edilirken havadan ise bir gece görüşlü yarasa helikopter müdahale ediyor.

RİSKLİ YERLER TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çaba sarf ediyor. Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar nedeniyle yangının hız kazandığını, mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Kemel Köyü'nün daha önce önlem olarak boşaltıldığını aktaran Aktaş, "Yangın bölgesindeki köylerde teyakkuzdayız. Gerek duyulursa onları da boşaltabiliriz. Boşalttığımız birkaç hane var tedbiren. Diğerlerinde de çalışıyoruz." dedi.

"8 KÖY ETKİLENDİ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale'de. Bakan Yumaklı bölgede yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Halihazırda 8 köyün etkilendiğini söyleyebilirim. Valilik ve AFAD tarafından bazı köylerde tahliye işlemleri de yapılmış oldu. İl merkezine yakın olmamız dolayısıyla herhangi bir konaklama, barınma ya da farklı hususta sorun söz konusu değil. Can kaybımız yok. Burada AFAD, Valilik, tüm yerel unsurlar kamu kurum ve kuruluşları büyük bir dayanışma içindeler. Buraların tarım alanları olması nedeniyle de tarım il müdürlüğü tarafından hasar tespitleri yapılmış olacak. Çan- Çanakkale yolu trafiğe kapatıldı. Dün bahsettim 19 yangın çıkmıştı orta ölçek ve üst ölçekte. Bunlardan 16'sı kontrol altına alınmıştı. Hatay, Mersin ve Çanakkale şu anda içinde bulunduğumuz alan da bugüne sarktı. Mersin'deki yangının kontrol altına alındığını Hatay'daki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını buranın devam ettiğini söylemek isterdim ancak bugün de 6 yeni yangın meydana geldi. Şu anda çok ciddi rüzgar var."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek ve Kemel Köyü civarında devam eden orman yangınının rüzgarın etkisiyle şiddetini artırdığı, havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtilerek şunlar kaydedildi: "Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köyleri ile Damyeri mevkisinde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir. 112 ve UMKE sağlık personelleri köylerde sağlık hizmetine devam etmektedir."

MSB: 18 HELİKOPTER VE 2 UÇAK ÇALIŞMALARA KATILDI

Milli Savunma Bakanlığı yangınlarla ilgili son duruma ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Orman yangınlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan rezerv güç, Hatay, Muğla, Osmaniye ve Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlıyor. 14-17 Temmuz tarihleri arasında TSK'ya ait 18 helikopter ve 2 uçak farklı bölgelerdeki orman söndürme çalışmalarına katkı sağladı. Helikopter ve uçaklarımız şu ana kadar 136 sorti yaparak 353 ton su atımı gerçekleştirdi. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar da havadan 16 tonluk yangın bombası atarak yangın söndürme çalışmalarına destek sağladı. Halen Çanakkale'de devam eden yangın söndürme çalışmalarında da 3 adet AS-532 ve 2 adet S-70 tipi helikopter görev yapıyor. TSK'ya ait helikopterler, bağlı şirketimiz ASFAT tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme kitlerini kullanarak havadan müdahaleye devam ediyor."