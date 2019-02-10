Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de "Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyası"

Çanakkale'de "Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyası"

14 dakika önce

Çanakkale Belediyesi ile Türk Kızılayı işbirliğiyle "Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyası" gerçekleştirildi.

Çanakkale'de
Çanakkale Belediyesi ile Türk Kızılayı işbirliğiyle "Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyası" gerçekleştirildi.

Belediyenin hizmet binası önüne gelen Türk Kızılayı aracında belediye personeli kök hücre ve kan bağışında bulundu. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da kampanyaya ilişkin Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Arzu Kırkpınar'dan bilgi aldı.

Gökhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kök hücre ve kan bağışına bir gün herkesin ihtiyaç duyabileceğini belirterek, Türk Kızılayı görevlilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kırkpınar ise Türkiye'deki Kök Hücre Doku Bankası'nın numunelerini toplama görevinin Sağlık Bakanlığı tarafından Türk Kızılayı'na verildiğini belirterek, kan ve kök hücre bağışının önemine değindi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:45 Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Çanakkale, Güncel
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