Çanakkale'de konteyner ev yangınında yaşlı adam öldü - Son Dakika

Çanakkale'de konteyner ev yangınında yaşlı adam öldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangında, konteyner evde yalnız yaşayan kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangında, konteyner evde yalnız yaşayan kişi hayatını kaybetti. İlçede 6 Şubat 2017'de meydana gelen depremde evi zarar gören Necmi Talu'nun (71), Tabaklar köyünde tek başına kaldığı konteyner evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayı fark eden köylüler yangını söndürdü. Evden çıkarılan Talu'nun cansız bedeni, Ayvacık Belediyesine ait cenaze aracıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Konteyner evin yanında bulunan Ümit Talu'ya otomobil de yangından zarar gördü.

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