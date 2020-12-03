Çanakkale'de konteyner evde çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Tabaklar köyünde, konteyner evde dün gece yangın çıktı. Sabaha karşı köylüler tarafından söndürülen yangında, evde yaşayan Necmi Talu (71) yaşamını yitirdi.

Yangın, dün gece saatlerinde, Ayvacık'a bağlı Tabaklar köyündeki konteyner evde çıktı. 6 Şubat 2017'de meydana gelen Ayvacık depreminde evi hasar gören Necmi Talu'nun bir süredir kaldığı konteyner evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yükselen alevi ve dumanı gören köylüler, müdahalede bulundu. Sabah saatlerine doğru köylüler tarafından yangın söndürüldü. Evde yapılan kontrolde Necmi Talu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, park halindeki otomobilde ise hasar oluştu.Talu'nun cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.