Çanakkale'de konteyner evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Çanakkale'de konteyner evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

24.12.2020 09:27
Çanakkale'de konteyner evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, konteyner evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, konteyner evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bektaş köyündeki konteyner evinde yalnız yaşayan Emine Dudu Mutlu'nun (87) evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, Ayvacık Belediyesi itfaiye ekibi ile köylüler müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale, Ayvacık, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de konteyner evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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