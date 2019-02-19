Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Korkutan Deprem

Çanakkale'de Korkutan Deprem

1 saat önce

Çanakkele'nin Biga ilçesinde 5 dakika arayla iki deprem meydana geldi.

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Çanakkele'nin Biga ilçesinde 5 dakika arayla iki deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Çanakkele'nin Biga ilçesinde 5 dakika arayla iki deprem oldu. 4.1 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 22.48'de yerin 10.7 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk sarsıntıdan 5 dakika sonra gerçekleşen 1.9 büyüklüğündeki deprem ise, yerin 9.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:21 Kaynak: İHA

Kandilli Rasathanesi, Boğazici Üniversitesi, Biga, Güncel
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