Çanakkale'de Korkutan Deprem
1 saat önce
Çanakkele'nin Biga ilçesinde 5 dakika arayla iki deprem meydana geldi.
Çanakkele'nin Biga
ilçesinde 5 dakika arayla iki deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Çanakkele'nin Biga ilçesinde 5 dakika arayla iki deprem oldu. 4.1 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 22.48'de yerin 10.7 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk sarsıntıdan 5 dakika sonra gerçekleşen 1.9 büyüklüğündeki deprem ise, yerin 9.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:21 Kaynak: İHA
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