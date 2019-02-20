Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Korkutan Deprem

Çanakkale'de Korkutan Deprem

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çanakkale'de Korkutan Deprem, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.23'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5,10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çanakkale'nin yanı sıra İstanbul'da da hissedildi. Depremin en yoğun hissedildiği Ayvacık ilçesi Tartışık köyü muhtarı Alaattin Demir, çok şiddetli şekilde salladıklarını söyledi. Muhtar Demir, köyde bazı binalarda çatlarlar oluştuğunu yaralanan ya da ölen olmadığını bildirdi.

İSTANBUL'DA DEPREM PANİĞİ Merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. İstanbul'da sarsıntıyı hisseden vatandaşlar panik içinde evlerinden çıktı. Tekrar deprem olma ihtimalinden korkan vatandaşlar bir süre sokakta bekledi. Depremi hisseden bir vatandaş, "Bir anda sarsıntı oldu. Herkes dışarıya kaçmaya başladı. Ben de deprem olduğunu anladım. Panikledi insanlar. Depremi hissedenler dışarı kaçtı" dedi. Depremi hisseden vatandaşlar korku içinde sokağa koştuklarını ifade etti.

ÇANAKKALE'DEKİ DEPREM TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ'DE DE HİSSEDİLDİ Çanakkale'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ ve Kırklareli'de de hissedildi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 21.23'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve Kırklareli'de de hissedildi. Kısa süren depremde bazı vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:51 Kaynak: İHA

İstanbul, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çanakkale Belediye Başkanı, Deprem Sonrası Sokağa Çıkan Vatandaşlara Çağrıda Bulundu AFAD'dan Depremle İlgili Rahatlatan Açıklama: Olumsuz Bir Duruma Rastlamadık

Adnan Oktar'a 30 Yıl Hizmet Eden Eski Kedicikten Namaz İtirafı! CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Cemevi ve HDP İddialarına Yanıt Verdi: İşçileri Korkutmak İçin Yapıyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 00:01:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Korkutan Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]