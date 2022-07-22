Olay, saat 13.30 sıralarında Kumburun köyü Taşkapı sahilinde meydana geldi. Hoş Sada Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Muammer Tan (76), balık adam kıyafetleriyle yazlığının önünde denize girdi. Bir süre sonra sahilde bulunan vatandaşlar su üzerinde hareketsiz olarak gördükleri Tan'ı kıyıya çıkardı. Tan'a sahilde bulunan bir doktor tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Tan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Muammer Tan'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale'de koro şefi boğuldu - Son Dakika

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