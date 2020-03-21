Çanakkale'de koronavirüs nedeniyle feribot seferleri azaltıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de koronavirüs nedeniyle feribot seferleri azaltıldı - Son Dakika

Çanakkale'de koronavirüs nedeniyle feribot seferleri azaltıldı

6 saat önce

Çanakkale'de boğaz ve ada hatlarında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş, koronovirüs salgını nedeniyle feribot seferlerinin sayısını azalttığını duyurdu.

Çanakkale'de koronavirüs nedeniyle feribot seferleri azaltıldı, System.String[]

Çanakkale'de boğaz ve ada hatlarında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş, koronovirüs salgını nedeniyle feribot seferlerinin sayısını azalttığını duyurdu.


Koronavirüse karşı tedbir alan Gestaş, feribot seferlerinde azaltmaya gitti. Bozcaada- Geyikli arasında bir günde toplam 8 sefer yapılırken 6'ya, Çanakkale- Eceabat hattında bir günde toplam 38 sefer yapılırken 30'a, Çanakkale- Kilitbahir hattında da bir günde toplam 63 sefer yapılırken 36'ya düşürüldü.


Konuya ilişkin Gestaş resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada; " Yolcularımızın dikkatine! Ülkemiz genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı tavsiyesiyle başlatılan 'evden çıkmama' tedbirleri doğrultusunda; yaya yolcu sirkülasyonunun daha fazla olduğu Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir Boğaz hatları ve Geyikli-Bozcaada ada hattında geçici süreyle sefer sayılarında azaltmaya gidilmiştir. Gemi ve iskelelerimizde gerçekleştirdiğimiz dezenfekte çalışmaları, özellikle kapalı alanlardaki daha sık temizlik uygulamaları salgın hastalık riskine karşı aldığımız başlıca önlemler arasındadır. Sizin ve çevrenizdekilerin sağlığı için sosyal mesafenizi korumaya, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya özen gösteriniz" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Koronavirüs, Çanakkale, Bozcaada, Eceabat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:28 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı         
07:36
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı         
00:22
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor         
23:52
ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı         
23:00
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi         
22:14
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi         
21:58
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız         
21:48
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var         
21:45
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı         
21:41
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor         
21:27
Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 19:35:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de koronavirüs nedeniyle feribot seferleri azaltıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]