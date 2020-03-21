Çanakkale'de koronavirüs nedeniyle feribot seferleri azaltıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de koronavirüs nedeniyle feribot seferleri azaltıldı

7 saat önce

Çanakkale'de boğaz ve ada hatlarında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş, koronovirüs salgını nedeniyle feribot seferlerinin sayısını azalttığını duyurdu.

Çanakkale'de koronavirüs nedeniyle feribot seferleri azaltıldı, System.String[]

Çanakkale'de boğaz ve ada hatlarında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş, koronovirüs salgını nedeniyle feribot seferlerinin sayısını azalttığını duyurdu.

Koronavirüse karşı tedbir alan Gestaş, feribot seferlerinde azaltmaya gitti. Bozcaada- Geyikli arasında bir günde toplam 8 sefer yapılırken 6'ya, Çanakkale- Eceabat hattında bir günde toplam 38 sefer yapılırken 30'a, Çanakkale- Kilitbahir hattında da bir günde toplam 63 sefer yapılırken 36'ya düşürüldü.

Konuya ilişkin Gestaş resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada; " Yolcularımızın dikkatine! Ülkemiz genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı tavsiyesiyle başlatılan 'evden çıkmama' tedbirleri doğrultusunda; yaya yolcu sirkülasyonunun daha fazla olduğu Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir Boğaz hatları ve Geyikli-Bozcaada ada hattında geçici süreyle sefer sayılarında azaltmaya gidilmiştir. Gemi ve iskelelerimizde gerçekleştirdiğimiz dezenfekte çalışmaları, özellikle kapalı alanlardaki daha sık temizlik uygulamaları salgın hastalık riskine karşı aldığımız başlıca önlemler arasındadır. Sizin ve çevrenizdekilerin sağlığı için sosyal mesafenizi korumaya, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya özen gösteriniz" ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs, Çanakkale, Bozcaada, Eceabat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:30 Kaynak: İHA

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