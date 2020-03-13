Çanakkale'de koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları - Son Dakika

Gelibolu ve Lapseki'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Gelibolu Belediyesi'nin temizlik işleri ve itfaiye ekipleri ilaçlama ve yıkama çalışması gerçekleştirdi.

Genel temizlik ve çöp toplama çalışmalarının da sayısı arttırıldı.

Lapseki'de de kurulan ekip tarafından ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.

İlçe merkezindeki camilerin giriş, bahçe, merdiven ve iç bölümleri ile toplu taşıma araçlarında da dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçe genelinde 5 ekibin ilaçlama ve dezenfekte işlemlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Çalışmaların devam edeceğini ifade eden Yılmaz, "Vatandaşlarımızdan bu konuya duyarlı olmalarını istiyoruz. Eğer ilaçlama yapılmayan yer kalırsa vatandaşlarımız bizleri arasınlar." ifadelerini kullandı.