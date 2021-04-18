Çanakkale'de koronavirüs vakaları son 2 ayda 26 kat arttı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre; Çanakkale'de vaka sayıları, 8 Şubat'tan bugüne kadar 26 kat artış gösterdi. 8- 14 Şubat haftasında 37,61 olan vaka sayısı, 10- 16 Nisan haftasında ise 962,98 oldu. Vaka sayısındaki artışın haftalardır hız kesmediği Çanakkale, son rakamlarla birlikte haftalık vaka sayısının en yüksek olduğu kent oldu.

KENT HALKI TEDİRGİN

Bir önceki hafta Türkiye sıralamasında üçüncü olan Çanakkale'nin Türkiye birinciliğine yükselmesi kentte yaşayanları tedirgin etti.

ÇANAKKALE'NİN HAFTA HAFTA 100 BİNDE VAKA SAYISI ORANI

8- 14 Şubat: 37,61

15- 21 Şubat: 43,76

20- 26 Şubat: 81,51

27 Şubat- 5 Mart: 107,29

6- 12 Mart: 149,76

13-19 Mart: 202,75

20- 27 Mart: 348,81

27 Mart- 2 Nisan: 546,77

3- 9 Nisan: 797,34

10- 16 Nisan: 962,98

Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı