Çanakkale'de Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Çanakkale'de koronavirüs önlemleri kapsamında sokak ve caddelerde sigara ve maske denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve belediye ekipleri tarafından, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını yönelik denetim gerçekleştirildi.

Maske, sosyal mesafe ve sigara içilmesi yasak bölgelerde kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu da sigara içme kısıtlamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Kordon, Yeni Kordon, İskele Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Demircioğlu Caddesi, Yalı Caddesi, Fetvane Sokak, İnönü Caddesi, Atatürk Caddesi, Troya Caddesi, Halk Bahçesi, Eski Balıkhane Sokak, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, Güzelyalı köyü sahil bandı, Dardanos sahil bandı, köy meydanları, pazar yerleri, meydanlar, park ve bahçeler, toplu taşıma otobüs durakları, okul giriş ve çıkışlarında sigara içme yasağının getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

65 yaş ve üzeri vatandaşların ise sadece 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları kararı alındı.