Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 köyde daha karantina uygulaması başlatıldı - Son Dakika

Toplantıda, Karabey ve Torasan köylerinde, Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi