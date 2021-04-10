Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Subaşı köyü karantinaya alındı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Fatih Çelikkaya başkanlığında toplandı.
Toplantıda, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.
Bu kapsamda Kovid-19 vakalarına rastlanan Subaşı köyünde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Kararın ardından jandarma ekipleri, köyün girişinde önlem aldı.
Kaynak: AA
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