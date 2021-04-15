Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir belde karantinaya alındı - Son Dakika

Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir belde karantinaya alındı

15.04.2021 08:21
Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir belde karantinaya alındı, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Gümüşçay beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Gümüşçay beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı. Toplantıda, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.

Bu kapsamda Kovid-19 vakalarına rastlanan Gümüşçay beldesinde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Kararın ardından jandarma ekipleri, beldenin girişinde önlem aldı.

Hıfzıssıhha Kurulu, Çanakkale, Hisarcık, Biga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir belde karantinaya alındı - Son Dakika


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