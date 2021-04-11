Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki iki köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı. Toplantıda, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.
Bu kapsamda Kovid-19 vakalarına rastlanan Kalafat ve Gürçeşme köylerinde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Kararın ardından jandarma ekipleri, köylerin girişinde önlem aldı.
Kaynak: AA
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