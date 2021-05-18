Çanakkale'de köy meydanında kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Çanakkale'de köy meydanında kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

18.05.2021 10:19
Çanakkale'de köy meydanında kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Köy meydanında oturan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralanan Hasan Gedik (33), olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gedik'in cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı İ.G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale, Gedik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de köy meydanında kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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