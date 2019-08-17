Çanakkale'de köy odasında silahlı saldırı: 1 ölü
1 saat önce
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde köy odasında çıkan tartışmanın ardından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:41 Kaynak: AA
'nin Bayramiç
ilçesinde köy odasında çıkan tartışmanın ardından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Gedik köyünde bulunan köy odasında oturan Serhat Erişen (33) ile R.E. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından dışarı çıkıp bir süre sonra geri dönen R.E, evinden getirdiği pompalı tüfekle Erişen'e ateş etti.
Serhat Erişen, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Katil zanlısı R.E. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
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