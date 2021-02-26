Olay, dün öğle saatlerinde, Çan'ın Hacıkasım köyünde meydana geldi. Alaattin Sunar ile akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen İ.B., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma kısa süre kavgaya dönüştü. İ.B., av tüfeğiyle Alaattin Sunar'ı vurdu. Sunar, hayatını kaybederken, İ.B. evine gidip, saklandı.
İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, İ.B.'nin evinde olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliye teslim ol çağrısı yaptı. Tüm çabalara rağmen İ.B. teslim olmamakta direndi. Bunun üzerine jandarma eve sis bombası atıp, içeri girdi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü. Alaattin Sunar ise köyde toprağa verildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale'de köylüsünü öldüren şüpheli, sis bombası kullanılarak yakalandı - Son Dakika