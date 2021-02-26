Çanakkale'de köylüsünü öldüren şüpheli, sis bombası kullanılarak yakalandı - Son Dakika

Olay, dün öğle saatlerinde, Çan'ın Hacıkasım köyünde meydana geldi. Alaattin Sunar ile akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen İ.B., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA EVİNE GİDİP SAKLANDI

Tartışma kısa süre kavgaya dönüştü. İ.B., av tüfeğiyle Alaattin Sunar'ı vurdu. Sunar, hayatını kaybederken, İ.B. evine gidip, saklandı.

JANDARMA EVE SİS BOMBASI ATIP GİRDİ

İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, İ.B.'nin evinde olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliye teslim ol çağrısı yaptı. Tüm çabalara rağmen İ.B. teslim olmamakta direndi. Bunun üzerine jandarma eve sis bombası atıp, içeri girdi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü. Alaattin Sunar ise köyde toprağa verildi.