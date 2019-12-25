Çanakkale'de 'Kur'an-ı Kerim, Hafızlık, Ezan Okuma Yarışması' yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 'Kur'an-ı Kerim, Hafızlık, Ezan Okuma Yarışması' yapıldı - Son Dakika

Çanakkale'de 'Kur'an-ı Kerim, Hafızlık, Ezan Okuma Yarışması' yapıldı

6 saat önce

Çanakkale'de 'İmam Hatip Ortaokulları Arası Kur'an-ı Kerim, Hafızlık, Ezan Okuma Yarışması'nın il finali Ezine Merkez Camii'nde yapıldı.

Çanakkale'de 'Kur'an-ı Kerim, Hafızlık, Ezan Okuma Yarışması' yapıldı, System.String[]

Çanakkale'de 'İmam Hatip Ortaokulları Arası Kur'an-ı Kerim, Hafızlık, Ezan Okuma Yarışması'nın il finali Ezine Merkez Camii'nde yapıldı.


Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasına 13, ezan okuma yarışmasına 13 ve hafızlık yarışmasına ise 1 öğrenci katıldı. Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve ezan okumalarını cemaat de dinleyerek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.


Yarışmaya Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Ezine Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman da katılarak derece alan öğrencilere hediyelerini verdiler.


Yapılan yarışmanın sonucunda Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasının 1'incisi Yusuf Kerem Özgeden, 2'incisi Muhammed Yusuf Türken ve 3'üncüsü de Muhammed Baha Anlar oldu. Ezan okuma yarışmasını zirvede tamamlayan isim ise Talha Demir olurken, 2'incilik ödülünü Ali Mert Kaplan, 3'üncülük ödülünü ise Eray Günher kazandı. Hafızlıkta ise Muhammed Malih Gündoğan ödülün sahibi oldu. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Ezine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:43 Kaynak: İHA
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