Son dakika... Polis hatalı sürücüleri drone ile tespit etti - Son Dakika

Drone ile çekilen hatalı sürücülerin tespit edildiği görüntüler

Trafik ekiplerinin uygulamalarından görüntüler Polis hatalı sürücüleri drone ile tespit etti

ÇANAKKALE (AA) – Çanakkale'de polis ekipleri tarafından kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi.

'Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik birimlerince 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' sloganıyla, drone ile karayollarında kural ihlali yapan sürücülere denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde sürücülere yapılan ihlaller hakkında bilgi verilirken, aynı zamanda görüntüler de izletildi.

Yaşam için Kısa Bir Mola projesi kapsamında sürücü ve yolculara Emniyet Müdürlüğü Yaşam Tünelinde görsel eğitimler verildi.

Polisin drone ile yapılan eğitim ve denetim faaliyetleri devam edeceği belirtildi.