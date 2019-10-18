Çanakkale'de kuyumculardan Barış Pınarı Harekatı'na Türk bayraklı destek
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ÇANAKKALE Sarraflar ve Kuyumcular Derneği, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek vermek amacıyla Çarşı Caddesi'ni Türk bayraklarıyla donattı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:44 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE Sarraflar ve Kuyumcular Derneği, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek vermek amacıyla Çarşı Caddesi'ni Türk bayraklarıyla donattı.
Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, "Kuzey Suriye'de, Fırat'ın doğusundaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör koridoruna karşı operasyon amacıyla başlattığı Mehmetçiğimizin operasyonuna destek olması için Çarşı Caddesi'nin ciddi bir bölümünü Türk bayraklarıyla süsledik. Bu sorumluluk bilincinde, Mehmetçiğimize manevi olarak destek olmak istedik" dedi.
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