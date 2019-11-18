Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de lastik bot içinde 51 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de lastik bot içinde 51 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de lastik bot içinde 51 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen hareket halindeki lastik bot içinde Afganistan uyruklu 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çanakkale'de lastik bot içinde 51 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen hareket halindeki lastik bot içinde Afganistan uyruklu 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında harekat halindeki lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda 20'si çocuk, 14'ü kadın ve 17'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 51 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:30 Kaynak: DHA
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