Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü altı mevkiinde dün gece balık avlamak için lastik botla denize açılan Osman Boran , bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sabah saatlerinden itibaren helikopterin de katıldığı arama çalışmalarında 5 kişilik dalış ekibi ve 3 sahil güvenlik botu ile çalışmaları sürüyor. Boran'ın bindiği lastik bot, Ayvacık ilçesine bağlı Kadırga koyunda karaya vurmuş şekilde bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Osman Boran, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale'de lastik botla denize açılan kişi kayboldu - Son Dakika

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