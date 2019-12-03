Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de lastik botta 23'ü çocuk, 44 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de lastik botta 23'ü çocuk, 44 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Çanakkale'de lastik botta 23'ü çocuk, 44 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi açıklarında, 23'ü çocuk, 12'si kadın, 9'u erkek toplam 44 kaçak göçmen yakaladı. Tamamı Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Midilli Adası, Afganistan, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:44 Kaynak: DHA
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