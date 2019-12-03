Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de lastik botta 23'ü çocuk, 44 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Çanakkale'de lastik botta 23'ü çocuk, 44 kaçak göçmen yakalandı
6 saat önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:44 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi açıklarında, 23'ü çocuk, 12'si kadın, 9'u erkek toplam 44 kaçak göçmen yakaladı. Tamamı Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli Son dakika: Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı