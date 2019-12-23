Çanakkale'de lastik botta 28'i çocuk, 50 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de lastik botta 28'i çocuk, 50 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de lastik botta 28'i çocuk, 50 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 28'i çocuk, toplam 50 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çanakkale'de lastik botta 28'i çocuk, 50 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 28'i çocuk, toplam 50 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Ahmetçe açıklarında 28'i çocuk, 8'i kadın ve 14'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Midilli Adası, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:41 Kaynak: DHA
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