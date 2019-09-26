Çanakkale'de lastik botta 42 kaçak göçmen yakalandı
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:31 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinden Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na lastik botla geçiş yapmak isteyen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi
'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Ayvacık ilçesi Behramkale açıklarında, lastik botta kaçak göçmen grubu olduğunu tespit etti. Hemen durdurulan lastik botta Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan
uyruklu 20'si çocuk, 5'i kadın, 17'si erkek 42 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu
Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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