Çanakkale'de lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale'de lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında 23'ü çocuk, 9'u kadın ve 11'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmen yakaladı.Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Midilli Adası, Afganistan, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:11 Kaynak: DHA
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