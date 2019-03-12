Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Lastik Botta 53 Kaçak Yakalandı

Çanakkale'de Lastik Botta 53 Kaçak Yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale'de Lastik Botta 53 Kaçak Yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün saat 07.28'de, Ayvacık ilçesi Kadırga Koyu'ndan yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup kaçağı lastik bot içerisinde tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda sahil güvenlik ekipleri, 25'i çocuk, 14'ü kadın ve 14'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 53 kaçak yakaladı.

Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Kaçaklar, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:58 Kaynak: DHA

Midilli Adası, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
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