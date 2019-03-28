Çanakkale'de Lastik Botta 62 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 29'u çocuk 62 Afganistan uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmek isteyen 29'u çocuk 62 Afganistan
uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi
'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na bağlı ekipler, önceki gün saat 02.15 sıralarında Ayvacık ilçesi, Kadırga Burnu doğusunda lastik bot içinde bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen 29'u çocuk, 14'ü kadın, 19'u erkek olmak üzere toplam 62 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu
beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:05 Kaynak: DHA
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