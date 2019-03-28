Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Lastik Botta 62 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de Lastik Botta 62 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 29'u çocuk 62 Afganistan uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale'de Lastik Botta 62 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 29'u çocuk 62 Afganistan uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan  Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, önceki gün saat 02.15 sıralarında Ayvacık ilçesi, Kadırga Burnu doğusunda lastik bot içinde bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen 29'u çocuk, 14'ü kadın, 19'u erkek olmak üzere toplam 62 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:05 Kaynak: DHA

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